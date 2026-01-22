Douglas Luiz Chelsea i Blues piombano sul brasiliano di proprietà della Juventus! Già avviati i primi contatti | le novità

Il Chelsea ha iniziato a esplorare la possibilità di acquisire il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus. Sono stati avviati i primi contatti tra le due società, con l’ipotesi di un trasferimento in prestito. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse dei Blues in questa trattativa.

Douglas Luiz Chelsea, i Blues valutano il prestito e hanno avviato i contatti. Sciolti i dubbi tecnici, si lavora all’operazione per gennaio. La Juventus osserva con estrema attenzione le evoluzioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, che potrebbero riguardare molto da vicino il futuro di un suo tesserato. Secondo quanto riportato dall’autorevole The Athletic, il Chelsea sta valutando seriamente l’ingaggio di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, il cui cartellino è di proprietà dei bianconeri, sta militando attualmente nelle file del Nottingham Forest a titolo temporaneo, ma la sua stagione potrebbe subire una svolta improvvisa con un cambio di casacca prestigioso all’interno della Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Chelsea, i Blues piombano sul brasiliano di proprietà della Juventus! Già avviati i primi contatti: le novità Calciomercato Juve LIVE: Frattesi obiettivo concreto, avviati i primi contatti. Ci sono novità sul futuro di YildizSegui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti su obiettivi come Frattesi e le trattative in corso. Leggi anche: Douglas Luiz, l’allenatore Dyche sul riscatto del Nottingham Forest: «Ho la libertà di gestire il club». Poi le parole sul contratto del brasiliano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Juventus, Douglas Luiz ancora fuori col Nottingham Forest: il riscatto si complica; Douglas Luiz lascia subito il Nottingham Forest? Contatti con la Juventus per trovare una soluzione. Juve, Douglas Luiz in Premier: finanzia il doppio colpo dal ChelseaLa Juve si sta muovendo per mettere nel mirino un nuovo doppio innesto in mezzo al campo che arriva direttamente dal Chelsea. Ed a finanziarlo è la cessione di Douglas Luiz, per il quale continuano a ... calciomercato.it TOP NEWS ore 13 - Juve, no al Chelsea per Yildiz: le ultime su Douglas Luiz. Skriniar torna da MouIl Milan presenta la nuova terza maglia per la stagione 25/26 a Hong Kong: le immagini - Leggi la news: CLICCA QUI Juventus, respinto un assalto del Chelsea per Yildiz: no ai 65 milioni proposti da ... tuttomercatoweb.com Nottingham Forest in campo: la scelta su Douglas Luiz - facebook.com facebook #DouglasLuiz potrebbe rendere nella #Juve di #Spalletti Ce lo siamo chiesti - VIDEO x.com

