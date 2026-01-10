Ultimissime Juve LIVE | Douglas Luiz torna alla Juve? Novità su Chiesa

Da juventusnews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale. Oggi si discute del possibile ritorno di Douglas Luiz e delle novità relative a Chiesa. Rimani aggiornato sugli sviluppi più recenti della squadra, con tutte le informazioni condivise dalla nostra redazione per offrirti un quadro chiaro e dettagliato sulla situazione attuale in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 gennaio 2026. Douglas Luiz torna alla Juve? Il prestito al Nottingham rischia di saltare: c’entra un’operazione in entrata che interessa ai bianconeri. Ore 9.40 – Douglas Luiz torna alla Juve? Il prestito al Nottingham rischia di saltare: c’entra un’operazione in entrata che interessa ai bianconeri Chiesa Juve, questa la richiesta del Liverpool: i bianconeri lavorano ad una formula specifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

