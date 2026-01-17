Decisa la sospensione delle lezioni per gli studenti del Marconi ospitati nella scuola Nostra Signora

Si comunica che lunedì 19 gennaio le lezioni degli studenti del liceo Marconi, attualmente ospitati nella sede dell'istituto Nostra Signora, saranno sospese. Questa misura è stata decisa per motivi organizzativi e di sicurezza. Si invitano studenti e genitori a consultare eventuali aggiornamenti sulle modalità di recupero delle attività didattiche.

Sospensione delle lezioni nella giornata di lunedì 19 gennaio per gli studenti del liceo Marconi ospitati nella succursale dell'istituto Nostra Signora.Questa la decisione che la dirigente scolastica Giovanna Ferrante ha comunicato a studenti, genitori, docenti e personale Ata delle classi 1^2^3^4^5^ A liceo Economico Sociale, 1^2^3^ D Liceo Economico Sociale e 1^ G Liceo Scienze Umane. «Per ragioni organizzative e didattiche», si legge nel provvedimento della dirigente scolastica, «le lezioni sono sospese nella giornata del 19 gennaio. Le ore non svolte saranno recuperate secondo la modalità e la data che verranno comunicate in seguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Cattivi odori in diverse aule, decisa la chiusura della succursale del liceo Marconi nella scuola Nostra Signora Leggi anche: Gli studenti fanno da tutor: benvenuti nella nostra scuola La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Decisa la sospensione delle lezioni per gli studenti del Marconi ospitati nella scuola Nostra Signora - A firmare il provvedimento è stata la dirigente scolastica del liceo di Pescara, Giovanna Ferrante ... ilpescara.it

Per un’attività commerciale di Sciacca che offre spettacoli di intrattenimento al pubblico è stata disposta la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande. La sanzione è stata decisa per la presenza di irregolarità sotto il profilo della sicurezza. Leg - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.