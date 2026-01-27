Dopo una breve tregua torna il maltempo | allerta meteo per temporali e venti forti

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali e venti forti sulla Campania, valida dalle 23. Si raccomanda attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali allerte localizzate.

La Protezione Civile ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali e una allerta meteo per venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato valide su tutta la Campania dalle 23.59 di oggi martedì 27 gennaio alle 23.59 di domani, mercoledì 28 gennaio.Si prevedono.

