Maltempo situazione in peggioramento | allerta meteo per temporali e venti forti

La Protezione Civile della Campania ha diffuso un allerta meteo valida da mezzanotte alle 20 di domani, segnalando temporali e venti forti. La criticità idrogeologica di livello Giallo indica possibili rischi legati alle condizioni atmosferiche, che potrebbero influire sul territorio. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di maltempo.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani che riguarda, contestualmente, la criticità idrogeologica di livello Giallo per le conseguenze che i temporali potrebbero avere sul territorio e venti forti o.

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino - Epifania all'insegna di forti piogge e nevicate in varie parti d'Italia. tg24.sky.it

EPIFANIA MALTEMPO Maltempo sull’Italia per l’Epifania: allerta arancione su Lazio e Molise, gialla in altre dieci regioni - Maltempo sull’Italia per l’Epifania: allerta arancione su Lazio e Molise, gialla in altre dieci regioni - statoquotidiano.it

Aggiornamento situazione danni maltempo SCUOLE Sono terminati i sopralluoghi presso tutti i plessi scolastici e non sono state rilevate problematiche, tranne 2 piccole infiltrazioni di acqua già rientrate. Le scuole riapriranno regolarmente Lunedì 12 Gen - facebook.com facebook

#Maltempo Allerta rossa della Protezione Civile del Lazio per la situazione dell' #Aniene: "Si invitano tutti i cittadini, in particolare coloro che ricadono in zona rossa ad evitare spostamenti nelle prossime ore ed a mantenere uno stato di precauzione". x.com

