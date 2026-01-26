I danni dopo il ciclone Harry il governo dichiara lo stato d' emergenza | 100 milioni per i primi interventi

Il via libera dopo la seduta del Consiglio dei ministri. Per la Sicilia sarà il governatore Schifani a gestire la ricostruzione Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo (Calabria, Sicilia e Sardegna). Lo hanno annunciato i governatori lasciando palazzo Chigi al termine della riunione. “Oggi stesso si farà una ordinanza della Protezione civile per nominare come soggetti delegati”, quindi commissari, “i presidenti di Regione”, ha spiegato Roberto Occhiuto. “Sono stati stanziati 33 milioni a Regione per i lavori di somma urgenza – ha aggiunto il governatore calabrese -.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su harry danni

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a seguito del ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su harry danni

Argomenti discussi: Danni nel messinese dopo la tempesta: allagamenti e vetrine divelte; Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry, da Catania a Messina. FOTO; Calabria, i danni del maltempo favoriti dal consumo di suolo; Come si è svegliata Palermo dopo il ciclone Harry: le foto dei danni in città.

Mazara del Vallo fa la conta dei danni: 6,7 milioni dopo il cicloneMAZARA DEL VALLO – Ammonta a 6,7 ??milioni di euro la stima dei danni sul territorio di Mazara del Vallo (Trapani) dopo il passaggio del ciclone ‘Harry’. livesicilia.it

Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese: perché dopo il ciclone Harry i rimborsi rischiano di saltareI danni provocati dal ciclone Harry hanno riacceso il confronto sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese ... fanpage.it

Dopo i danni causati dal ciclone Harry e dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, si è riaperto il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Chi è assicurato, infatti, rischia comunque di non essere rimborsat - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com