I danni dopo il ciclone Harry il governo dichiara lo stato d' emergenza | 100 milioni per i primi interventi

Il via libera dopo la seduta del Consiglio dei ministri. Per la Sicilia sarà il governatore Schifani a gestire la ricostruzione Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e un primo stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per le tre regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo (Calabria, Sicilia e Sardegna). Lo hanno annunciato i governatori lasciando palazzo Chigi al termine della riunione. “Oggi stesso si farà una ordinanza della Protezione civile per nominare come soggetti delegati”, quindi commissari, “i presidenti di Regione”, ha spiegato Roberto Occhiuto. “Sono stati stanziati 33 milioni a Regione per i lavori di somma urgenza – ha aggiunto il governatore calabrese -.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Maltempo: il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Stanziati 100 milioni per i primi interventi

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

Il governo dichiara lo stato di emergenza per il ciclone Harry: cosa significa e cosa succede ora

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a seguito del ciclone Harry.

