I danni del ciclone Harry il Comune capoluogo avvia la ricognizione

Il Comune di Messina ha iniziato una ricognizione dei danni causati dal Ciclone Harry, in seguito alle condizioni meteorologiche estreme degli ultimi giorni. L’obiettivo è valutare l’entità dei danni sul territorio comunale per pianificare eventuali interventi di ripristino. La cittadinanza è invitata a collaborare e segnalare eventuali problematiche rilevate.

abitazioni private;stabilimenti balneari;strutture turistico-ricettive;aziende;attività commerciali.L’amministrazione comunale sottolinea che questa fase riguarda esclusivamente la ricognizione dei danni e non la loro quantificazione, che sarà effettuata solo successivamente, in seguito all’eventuale emanazione del decreto di stato di emergenza da parte dello Stato. I soggetti che hanno subito danni possono inoltrare la propria segnalazione compilando il modulo per la ricognizione dei danni subiti, allegato al presente comunicato, e trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo: [email protected].🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su harry danni Maltempo, il Comune avvia il censimento dei danni causati dal ciclone Harry Il Comune di Messina ha avviato un censimento dei danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato la provincia jonica. Danni del ciclone Harry, Confcommercio: "Subito la ricognizione lungo la costa" Il ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa della provincia di Agrigento, in Sicilia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su harry danni Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo di euro; Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: Salvini destini i soldi del…; Calabria, i danni del maltempo favoriti dal consumo di suolo; Il ciclone Harry ha fatto 2 miliardi di danni al Sud, ma non ne ha parlato quasi nessuno. A Cagliari tavolo verde, a odg anche valutazione danni cicloneRoma, 26 gen. (askanews) – Valutare i danni causati dal ciclone Harry che negli scorsi giorni si è abbattuto sulla Sardegna e nel contempo rafforzare le risorse per investimenti produttivi delle azien ... askanews.it I danni del ciclone a Piazza Armerina, evacuate 11 persone, crolla pure una scala in un edificioGli effetti del ciclone Harry si mostrano in tutta la sua crudeltà. A Piazza Armerina, in contrada Canali, si è provveduto all’evacuazione di 2 nuclei familiari, per un totale di 11 persone, a causa d ... vivienna.it Dopo i danni causati dal ciclone Harry e dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, si è riaperto il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Chi è assicurato, infatti, rischia comunque di non essere rimborsat - facebook.com facebook Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.