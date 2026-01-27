Milano continua a essere un punto di riferimento per la scena musicale e festiva, anche se il ricambio generazionale nel mondo dei DJ appare limitato. Dj Henry rappresenta una figura storica di questa realtà, testimone di tre decenni di evoluzione e di un ambiente che, pur mantenendo vivacità, mostra segni di cambiamento. Un’analisi della scena attuale permette di comprendere le dinamiche culturali e sociali di Milano.

Milano, 27 gennaio 2026 – Se negli ultimi 30 anni avete girato un po’ la Milano delle “feste”, più inclusiva e meno fighetta della Milano del clubbing, difficilmente il nome di Dj Henry vi è nuovo. Selezionatore di 45 giri sempre in viaggio fra i generi, un passato da giornalista e talent scout, soprattutto profondo conoscitore della musica e suo divulgatore entusiasta, Enrico Lazzeri - questo il nome sulla carta d’identità (il soprannome che si è scelto viene da Henry Rollins, storico cantante di Black Flag e Rollins Band) - ha racchiuso in un libro uscito per i tipi di Agenzia X la sua esperienza dietro i giradischi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dj Henry, una vita dietro i giradischi: “La Milano delle feste è ancora vivace, ma non c’è ricambio generazionale”

