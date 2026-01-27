Divisione regionale 2 e Serie B femminile Russi espugna il Titano e cala il poker Il Capra Team stende anche la Magik Rosa Parma

La Divisione regionale 2 e la Serie B femminile continuano a offrire incontri emozionanti. Il Basket Club Russi ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando in trasferta il Basket 2000 San Marino con il punteggio di 72-59. Un risultato che testimonia il buon andamento della squadra in questa fase del campionato, confermando la crescita e la competitività del club.

Quarta vittoria consecutiva per il Basket Club Russi, che supera 72-59 (14-13; 33-26; 48-40) in trasferta il Basket 2000 San Marino. Il tabellino di Russi: Barlotti 8, Mazzotti 22, Basaglia 2, Rosetti 4, Denti, Omorodion 4, Pirini, Porcellini 8, Morigi 11, Guerra 2, Mularoni 11. All. Venturini. Classifica girone F: Cesenatico e Bellaria 22; Villanova 20; Tigers Forlì 18; Ravenna e Russi 14; San Marino, Coriano e Aics Forlì 12; Cattolica, Sunrise Rimini e Morciano 6; Stella Rimini 2. B FEMMINILE Netto successo esterno per il Capra Team (foto) in casa della Magik Rosa Parma. Le ravennati vincono 66-48 (17-15; 37-22; 52-32) un match a senso unico, decisosi già all'intervallo Il tabellino di Ravenna: Scopa, Maioli 3, Montanari, Pieraccini 4, Andrenacci 13, Currà 2, Bernabè 18, Rosier 17, Calabrese 9, Borriello.

