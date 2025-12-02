Basket Divisione regionale 2 Serie B e C donne Doppia caduta per Compagnia e Russi Il Capra Team torna alla vittoria
Doppia sconfitta per le ravennati del girone F. La Compagnia dell’Albero Ravenna perde 59-70 (11-9; 25-26; 46-48) in casa della capolista Cesenatico. Tabellino: Fussi 13, Petullà 9, Licchetta 8, Kertusha 7, Polyeschuk 6, Mularoni 6, Costantini 4, Galletti 3, Faye 2, Branchi 1, Beghi, Valeriani. All.: Senni. Il Russi si arrende 53-58 (11-8; 19-22; 35-37; 49-49) dopo un supplementare ai Tigers Forlì. Il Faenza Futura (girone E) giocherà venerdì in casa con Ozzano. Il tabellino: Barlotti 5, Mazzotti 19, Rosetti, Bamba 7, Zama Lor. 6, Omorodion 9, Ceccarelli 2, Pirini, Porcellini 5, Venturini, Pattuelli, Morigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
