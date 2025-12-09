Basket Divisione regionale 1-2 e B femminile Gli Aviators schiantano Massa Lombarda nel derby Torna alla vittoria Faenza Futura Blitz Capra Team

Nel weekend si sono disputate le gare di basket nelle divisioni regionali 1-2 e B femminile. Gli Aviators Lugo hanno dominato il derby contro Massa Lombarda, mentre Faenza Futura e Capra Team sono tornate alla vittoria. Risultati che evidenziano l'intensità e l'equilibrio del movimento regionale.

Gli Aviators Lugo giocano la partita perfetta e schiantano il Lusa Massa Lombarda 88-54 (19-16; 42-32; 68-47). Un risultato che regala ai lughesi la settimana vittoria consecutiva e li conferma al secondo posto. Il tabellino di Lugo: Naccari 14, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 24, Baroncini L 3., Galletti 5, Caroli 17, Caramella, Guardigli 20, Mihajlovski ne, Savino 5. All.: Baroncini F. Il tabellino di Massa: Ravaglia 6, Spinosa 2, Alberti ne, Orlando 6, Conti 2, Sinacori ne, Benedetti ne, Ravaioli 12, Farabegoli 7, Martini 11, Laslau, Ciadini 7. All.: Solaroli Perde invece la Raggisolaris Academy 77-94 (24-30; 45-57; 59-77) in casa con l’Audace Bombers Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Divisione regionale 1-2 e B femminile. Gli Aviators schiantano Massa Lombarda nel derby. Torna alla vittoria Faenza Futura. Blitz Capra Team

News recenti che potrebbero piacerti

Divisione Regionale 2 Tornano gli Spartans al PalaRomio per l'ultima partita casalinga dell'anno prima della pausa natalizia Questo giovedì i nostri dovranno difendere il parquet di casa dai ragazzi di Sommacampagna Basket, inizio gara alle 21.15 co - facebook.com Vai su Facebook

Basket, Divisione regionale 1-2 e B femminile. Gli Aviators schiantano Massa Lombarda nel derby. Torna alla vittoria Faenza Futura. Blitz Capra Team - Gli Aviators Lugo giocano la partita perfetta e schiantano il Lusa Massa Lombarda 88- Da sport.quotidiano.net