Displasia broncopolmonare | anche Pisa nello studio toscano che offre nuove prospettive terapeutiche
La displasia broncopolmonare rappresenta una condizione complessa nei neonati. Uno studio condotto dall’Università di Pisa, pubblicato sul British Journal of Pharmacology, esplora nuove prospettive terapeutiche. La ricerca, guidata dal professor Luca Filippi e dal dottor Alessandro Pini, apre possibilità di trattamento più efficaci, contribuendo a migliorare la gestione clinica di questa patologia.
Un recente studio pubblicato sul British Journal of Pharmacology condotto da ricercatori italiani guidati da Luca Filippi, professore associato di Pediatria generale e specialistica all’Università di Pisa nonché direttore dell’Unità operativa di Neonatologia dell’AOUP, e da Alessandro Pini.🔗 Leggi su Pisatoday.it
