Quando il sistema immunitario tradisce il cervello | lo studio veronese sull' Alzheimer che apre nuove prospettive terapeutiche
Un gruppo di ricerca dell’università di Verona ha pubblicato su Nature Communications uno studio che esplora il ruolo del sistema immunitario nei processi neurodegenerativi associati alla malattia di Alzheimer. Il lavoro, coordinato da Gabriela Constantin, docente di Patologia generale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
