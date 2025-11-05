Quando il sistema immunitario tradisce il cervello | lo studio veronese sull' Alzheimer che apre nuove prospettive terapeutiche

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ricerca dell’università di Verona ha pubblicato su Nature Communications uno studio che esplora il ruolo del sistema immunitario nei processi neurodegenerativi associati alla malattia di Alzheimer. Il lavoro, coordinato da Gabriela Constantin, docente di Patologia generale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sistema Immunitario Tradisce Cervello