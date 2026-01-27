Durante un allenamento, Jonas Vingegaard è inciampato e caduto mentre cercava di allontanarsi da un fan, evidenziando la passione e l’entusiasmo che circondano il ciclismo di oggi. Questo episodio sottolinea il forte seguito degli atleti e la vicinanza con i tifosi, anche nei momenti più quotidiani.

Roma, 27 gennaio 2026 - Ci sono atleti che hanno lo stesso seguito delle rockstar: nel ciclismo di oggi è il caso di Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e, a dispetto di un carattero più schivo e meno attraente dal punto di vista mediatico, di Jonas Vingegaard, protagonista di una disavventura causata proprio da un ammiratore sfrenato (nel vero senso della parola). La disavventura di Vingegaard e le sue condizioni. La Spagna in inverno è una località molto gettonata dalle squadre per i propri ritiri in altura ma senza trovare condizioni climatiche eccessivamente rigide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Disavventura in allenamento per Vingegaard: caduta in discesa per allontanarsi da un fan

Jonas Vingegaard, campione del Tour de France, ha subito una caduta durante un allenamento vicino a Malaga.

Un episodio inquietante si è verificato nel cuore di Milano, in via Nerino.

