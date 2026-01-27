Vingegaard brutta caduta in allenamento per… staccare un amatore

Jonas Vingegaard, campione del Tour de France, ha subito una caduta durante un allenamento vicino a Malaga. L’incidente si è verificato mentre cercava di staccare un amatore che lo seguiva in bicicletta. Per il momento, non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni del ciclista, ma l’evento sottolinea i rischi degli allenamenti intensi anche per atleti di alto livello.

(Adnkronos) – Brutta caduta in allenamento per Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma-Lease a Bike, due volte vincitore del Tour de France, è caduto in allenamento in bici vicino a Malaga, nel tentativo di staccare un amatore che stava cercando di seguirlo durante la sua sessione di lavoro. "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti" ha scritto oggi sui propri canali social la Visma, aggiungendo anche un importante messaggio per gli amatori, in termini di sicurezza. "In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Vingegaard Caduta Jonas Vingegaard cade in allenamento per “colpa” di un amatore. Jay Wine: grave fattura La stagione ciclistica 2026 è iniziata con alcuni incidenti, tra cui la caduta di Jonas Vingegaard durante un allenamento, causata da un amatore. Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga Vingegaard, reduce da importanti vittorie, ha subito una caduta a Malaga durante un allenamento, raggiungendo una velocità di 45 kmh. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vingegaard Caduta Argomenti discussi: Disavventura per Vingegaard: caduta e volto insanguinato mentre seminava tifosi; Controlli straordinari dei Carabinieri a Messina: 2 arresti e 7 denunce nel fine settimana. Vingegaard, brutta caduta in allenamento per... staccare un amatore(Adnkronos) - Brutta caduta in allenamento per Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma-Lease a Bike, due volte vincitore del Tour de France, è caduto in allenamento in bici vicino a Malaga ... msn.com Jonas Vingegaard, che spavento! Cade in discesa durante un allenamento mentre veniva seguito da un ciclista amatore: il comunicato della VismaCICLISMO - Jonas Vingegaard, corridore di punta della Visma, nel corso dell'allenamento di lunedì a Malaga è stato protagonista di una ... eurosport.it Jonas Vingegaard: 'Ecco perché non posso correre le classiche e i Mondiali, anche se mi piacerebbe farlo. Agli Europei non ero ben preparato. Come Pogacar anche io vorrei vincere le corse di un giorno, ma...' Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.