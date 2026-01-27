Dipendenza da social nei minori psicologo Lavenia a Fanpageit | Lì il cervello trova anestesia emotiva
La dipendenza da social tra i minori è un fenomeno in crescita, con implicazioni sulla salute emotiva dei giovani. Lo psicologo Lavenia spiega come i social possano agire come un’“anestesia emotiva”, influenzando lo sviluppo psicologico e il benessere dei ragazzi. Un tema di attualità che richiede attenzione e approfondimento, anche in vista delle responsabilità delle Big Tech negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti è al via uno storico processo alle Big Tech, accusate di aver creato i social network per creare dipendenza nei minori. Fanpage.it ha intervistato lo psicologo Giuseppe Lavenia per comprendere quali sono i meccanismi che possono essere coinvolti e cosa si può fare per proteggere i più piccoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia Crans Montana, perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia: “Riprendere non è cinismo, è difesa emotiva. Il cervello adolescente non è pronto al panico. La responsabilità è degli adulti”
Dopo la tragedia a Crans-Montana, si è diffusa la domanda sul comportamento dei giovani: perché alcuni hanno ripreso l’accaduto anziché fuggire? Lo psicologo Lavenia spiega che questa reazione non deriva da cinismo, ma da una difesa emotiva.
