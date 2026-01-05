Tragedia Crans Montana perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia | Riprendere non è cinismo è difesa emotiva Il cervello adolescente non è pronto al panico

Dopo la tragedia a Crans-Montana, è emerso il comportamento di alcuni giovani che riprendevano l’accaduto invece di fuggire. Secondo lo psicologo Lavenia, questa reazione non è cinismo, ma una difesa emotiva, dovuta alla maturità ancora in sviluppo del cervello adolescenziale che può influenzare le risposte al panico. Un quadro che aiuta a comprendere le ragioni di comportamenti apparentemente inattesi in situazioni di emergenza.

La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c'è statistica, indagine, non c'è procura che possa rispondere veramente a quei "perché" che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore.