Tragedia Crans Montana perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia | Riprendere non è cinismo è difesa emotiva Il cervello adolescente non è pronto al panico
Dopo la tragedia a Crans-Montana, è emerso il comportamento di alcuni giovani che riprendevano l’accaduto invece di fuggire. Secondo lo psicologo Lavenia, questa reazione non è cinismo, ma una difesa emotiva, dovuta alla maturità ancora in sviluppo del cervello adolescenziale che può influenzare le risposte al panico. Un quadro che aiuta a comprendere le ragioni di comportamenti apparentemente inattesi in situazioni di emergenza.
Dopo la tragedia nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, i social network sono stati invasi da una domanda ricorrente: perché alcuni ragazzi riprendevano con i telefoni invece di scappare?
Leggi anche: Tragedia Crans Montana, perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia: “Riprendere non è cinismo, è difesa emotiva. Il cervello adolescente non è pronto al panico. La responsabilità è degli adulti”
Leggi anche: Crans-Montana: “Ma perché filmavano invece di scappare?”, quei commenti inopportuni
