Tragedia Crans Montana perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia | Riprendere non è cinismo è difesa emotiva Il cervello adolescente non è pronto al panico La responsabilità è degli adulti
Dopo la tragedia a Crans-Montana, si è diffusa la domanda sul comportamento dei giovani: perché alcuni hanno ripreso l’accaduto anziché fuggire? Lo psicologo Lavenia spiega che questa reazione non deriva da cinismo, ma da una difesa emotiva. Il cervello adolescente, infatti, non è ancora pronto a gestire il panico, e la responsabilità di un’adeguata gestione ricade sugli adulti.
Dopo la tragedia nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, i social network sono stati invasi da una domanda ricorrente: perché alcuni ragazzi riprendevano con i telefoni invece di scappare? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Crans-Montana: “Ma perché filmavano invece di scappare?”, quei commenti inopportuni
Leggi anche: Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi»
Crans-Montana le parole di una madre | Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi; Crans-Montana perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane; La strage del Crans Montana e l' effetto spettatore | perché i ragazzi non sono fuggiti in tempo; Crans-Montana Cerno | Perché la Svizzera si è rivelata diversa da come la immaginavamo.
Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it
La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c’è statistica, indagine, non c’è procura che possa rispondere veramente a quei “perché” che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore. tempi.it
Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi» - Giovanna Tranchida è siciliana e vive in Svizzera da undici anni, insieme ai suoi figli di 21 e 15 anni. vanityfair.it
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana riporta alla mente la paura vissuta a Villa Kristall di Ariano Irpino lo scorso 28 dicembre nel corso di una festa di matrimonio. Anche sul Tricolle sarebbero stati dei candelotti piazzati sulla torta nuziale a innescare l'i - facebook.com facebook
Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.