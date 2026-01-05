Tragedia Crans Montana perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia | Riprendere non è cinismo è difesa emotiva Il cervello adolescente non è pronto al panico La responsabilità è degli adulti

Dopo la tragedia a Crans-Montana, si è diffusa la domanda sul comportamento dei giovani: perché alcuni hanno ripreso l’accaduto anziché fuggire? Lo psicologo Lavenia spiega che questa reazione non deriva da cinismo, ma da una difesa emotiva. Il cervello adolescente, infatti, non è ancora pronto a gestire il panico, e la responsabilità di un’adeguata gestione ricade sugli adulti.

Dopo la tragedia nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, i social network sono stati invasi da una domanda ricorrente: perché alcuni ragazzi riprendevano con i telefoni invece di scappare?

