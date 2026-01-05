Tragedia Crans Montana perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia | Riprendere non è cinismo è difesa emotiva Il cervello adolescente non è pronto al panico La responsabilità è degli adulti

Dopo la tragedia a Crans-Montana, si è diffusa la domanda sul comportamento dei giovani: perché alcuni hanno ripreso l’accaduto anziché fuggire? Lo psicologo Lavenia spiega che questa reazione non deriva da cinismo, ma da una difesa emotiva. Il cervello adolescente, infatti, non è ancora pronto a gestire il panico, e la responsabilità di un’adeguata gestione ricade sugli adulti.

La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c’è statistica, indagine, non c’è procura che possa rispondere veramente a quei “perché” che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore. tempi.it

Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi» - Giovanna Tranchida è siciliana e vive in Svizzera da undici anni, insieme ai suoi figli di 21 e 15 anni. vanityfair.it

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana riporta alla mente la paura vissuta a Villa Kristall di Ariano Irpino lo scorso 28 dicembre nel corso di una festa di matrimonio. Anche sul Tricolle sarebbero stati dei candelotti piazzati sulla torta nuziale a innescare l'i - facebook.com facebook

Tragedia Crans Montana, al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti x.com

