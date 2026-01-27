Il nuovo percorso congressuale del Partito Democratico nell’area metropolitana di Napoli mira a rafforzare l’unità tra le diverse forze politiche. La scelta di condividerlo rappresenta un passo importante verso una chiara e trasparente fase di confronto e collaborazione, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini e consolidare il progetto politico nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Parte da oggi il percorso congressuale del Partito Democratico dell’area metropolitana di Napoli nel segno della più larga e convinta unità delle nostre forze. A tutte le iscritte e iscritti e a tutti i nostri militanti chiedo la più ampia partecipazione per la bella prova di democrazia che svolgeremo nei congressi di circolo che saranno a breve convocati, per affermare sempre di più il Partito Democratico come la forza politica centrale del campo progressista”. Lo afferma in una nota Francesco Dinacci, candidato unico per la segreteria del Pd di Napoli e provincia nelle elezioni del 7 e 8 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dinacci: “Ringrazio di Nocera sulla scelta della condivisione del nuovo percorso del Pd”

Approfondimenti su Nocera Nel Percorso

Il Pd di Napoli e provincia ha avviato ufficialmente le elezioni per la segreteria, con i candidati Francesco Dinacci e Nora Di Nocera.

Al congresso del Pd Napoli si apre una battaglia interna tra Dinacci e Di Nocera per la leadership, senza un segretario unitario.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nocera Nel Percorso

Argomenti discussi: Pd a congresso, Piero De Luca: al lavoro per un partito plurale e unito; Pd, la stabiese Di Nocera sfida il Commissario Dinacci alla segreteria provinciale.

Pd Napoli, sfida tra Dinacci e Di NoceraIl Pd ha avviato ieri il percorso elettorale per la scelta del segretario del partito a Napoli e provincia. In campo ci sono due candidati: Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. Il percorso congressuale ... corriereirpinia.it

Pd, segreteria a Napoli e provincia: candidati Dinacci e Di NoceraDopo una lunga serata che doveva concludersi alle 18 ma è andata avanti fino alle 23 il Pd ha finalmente avviato ieri le elezioni per il segretario del partito a Napoli e Provincia che vede due candid ... ildenaro.it

Pd Napoli spaccato sul congresso metropolitano: in bilico l’accordo su Dinacci, correntone Schlein e area Topo ai ferri corti, prende quota la proroga di Annunziata - facebook.com facebook