dilemma tra scogliere e ambiente e nel dibattito irrompe la politica

In un contesto di confronto tra tutela ambientale e interventi di manutenzione, il presidente del Parco del Monte San Bartolo sottolinea l’urgenza di realizzare rapidamente i lavori sulla scogliera. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di protezione del territorio e necessità di intervento, con un dibattito che coinvolge politica, istituzioni e cittadini. La priorità rimane l’attuazione efficace delle opere per garantire la salvaguardia della zona.

"L’importante adesso è che si realizzi l’intervento sulla scogliera nel più breve tempo possibile". Sceglie la via pragmatica il presidente della Comunità del parco del Monte San Bartolo, Massimo D’Angeli, a valle dello scontro tra l’assessore alla Tutela della costa Riccardo Pozzi e l’Ente parco, che ha chiesto al Comune di produrre una documentazione integrativa prima di procedere con la messa a dimora di 65 metri di nuova scogliera foranea a Casteldimezzo. Richiesta che l’altro giorno ha provocato una levata di scudi da parte del Comune: tra le accuse al Parco, quelle di aver avanzato richieste "tardive e sproporzionate" e il causare il rischio di perdita dei fondi regionali Fesr già stanziati per l’intervento per un importo di 250mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le scogliere di Casteldimezzo rappresentano un ecosistema complesso e fragile, che richiede una tutela integrata.

