L’incognita venezuelana irrompe nel duello tra Washington e Pechino su Taiwan

L’incertezza sulla questione di Taiwan sta aumentando, introducendo un elemento di tensione nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. La complessità del dossier taiwanese rischia di riaccendere i contrasti tra le due potenze, rendendo il tema sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche regionali e globali.

Cresce l’incertezza sul dossier taiwanese. Un nodo che, con ogni probabilità, tornerà al centro delle tensioni tra Washington e Pechino. La scorsa settimana, la Cina ha avviato delle esercitazioni militari nei pressi dell’isola, sostenendo di voler lanciare un «severo avvertimento» contro quelle che ha definito le «forze separatiste». In particolare, la Repubblica popolare ha schierato 14 navi da guerra e 89 caccia. «Di fronte alle crescenti ambizioni espansionistiche della Cina, la comunità internazionale sta osservando per vedere se il popolo taiwanese ha la determinazione di difendersi», ha dichiarato il presidente taiwanese, Lai Ching-te, riferendosi alle pressioni militari di Pechino. 🔗 Leggi su Laverita.info

