Dialoghi del Machiavelli 2026 | la cultura come spazio di dialogo e di pace

I Dialoghi del Machiavelli 2026 sono un ciclo di incontri culturali promossi dal Liceo Machiavelli. Da gennaio a maggio, la scuola si apre al confronto tra generazioni, promuovendo il dialogo e la riflessione su temi di interesse sociale e culturale. L’iniziativa mira a creare uno spazio di dialogo e di pace, favorendo l’incontro tra giovani e adulti in un contesto educativo e di confronto.

Tornano nel 2026 i Dialoghi del Machiavelli, il ciclo di incontri culturali promosso dal Liceo Machiavelli, che da gennaio a maggio trasformerà la scuola in un vero e proprio laboratorio di idee aperto al confronto, alla riflessione e al dialogo tra generazioni.Conferenze, presentazioni di libri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Dialoghi del Machiavelli "La pace è possibile": Forza Italia organizza un incontro su cultura, dialogo e convivenza Mattarella: “Preoccupa il ritorno di strategie predatorie. Cultura è strumento di dialogo e pace” Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza della cultura come strumento di dialogo e pace, in un momento storico segnato da preoccupazioni e strategie predatorie che portano divisioni e distruzione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Dialoghi del Machiavelli Dialoghi, arrivederci al 2026. Si è chiusa un’edizione al top: Una partecipazione calorosaLa manifestazione ha animato la città per tutto il weekend, con numeri davvero importanti. L’appendice per le scuole: ventitré studenti pistoiesi sono diventati autori di un libro collettivo. . Anche ... lanazione.it La «Mandragola» di Machiavelli incontra la commedia dell’arteIl Teatro Sociale di Novafeltria ospita una versione della «Mandragola» con elementi della commedia dell’arte nel capolavoro di Machiavelli. elzevir.it Niccolò Machiavelli e Thomas Hobbes sono due giganti del pensiero morale e politico. Quali sono le affinità tra le loro dottrine Quali, invece, le fondamentali divergenze In che modo Hobbes ha letto Machiavelli Come ha recepito le intuizioni antropologich - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.