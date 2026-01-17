Mattarella | Preoccupa il ritorno di strategie predatorie Cultura è strumento di dialogo e pace

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza della cultura come strumento di dialogo e pace, in un momento storico segnato da preoccupazioni e strategie predatorie che portano divisioni e distruzione. La cultura, intesa come patrimonio condiviso, può contribuire a rafforzare la coesione sociale e promuovere valori di rispetto e tolleranza, contrastando le minacce di destabilizzazione e favorendo un percorso di pace e comprensione reciproca.

"L'immenso valore della cultura risalta ancor di più in questo periodo storico che ci porta molteplici motivi di preoccupazione, dove strategie predatorie sono riapparse con il loro carico di morte e devastazione. La cultura è strumento principe di dialogo e quindi di pace ". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026

