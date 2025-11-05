La pace è possibile | Forza Italia organizza un incontro su cultura dialogo e convivenza

"Forza Italia crede nella forza del dialogo, della cultura e della diplomazia come strumenti concreti per costruire la pace — non come utopia, ma come obiettivo possibile". Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, presenta il convegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

