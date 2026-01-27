Dentro un' auto ricoperta di fango con un coltello e soldi in contanti | denunciato un uomo

In seguito a un controllo su un’auto ricoperta di fango, sono stati scoperti oggetti sospetti, tra cui un coltello e denaro contante. L’intervento ha portato alla denuncia di un uomo coinvolto in attività illecite. La presenza di elementi insoliti ha permesso alle forze di polizia di avviare approfondimenti, evidenziando l’importanza di dettagli apparentemente trascurabili nelle indagini giudiziarie.

La carrozzeria di un’auto completamente ricoperta di fango, un dettaglio apparentemente insignificante, ha dato il via a un controllo che si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria.È quanto accaduto lungo la Strada Statale 18, in direzione Rosarno, dove i carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Auto Fango Andava in giro con hashish, coltello e soldi: denunciato un minorenne Un minorenne è stato denunciato a Sarno per aver trovato in suo possesso hashish, un coltello e una somma di denaro ritenuta utile all’attività di spaccio. Denunciato un uomo trovato con coltello e droga Continuano con intensità i servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone, mirati a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la circolazione di oggetti atti a offendere. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Auto Fango Argomenti discussi: Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno, gli amici: Fu un colpo di fulmine, lui doveva sposarsi con un'altra. Il divorzio...; Auto con le luci di Natale, il guidatore fugge all'alt della polizia; Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm. L'arma del delitto e i cellulare, i punti ancora irrisolti. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del folle inseguimento tra un'auto, completamente ricoperta di luci luminose, e diverse pattuglie delle Forze dell'Ordine partito da Poggiofranco e concluso poi a Bitritto. Abbiamo incontrato e intervistato Angelo, l'automob - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.