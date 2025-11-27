Piazza Giotto piazza assediata la nota di Demos Osservatorio cattolici democratici

Arezzo, 27 novembre 2025 – Piazza Giotto, piazza assediata. La nota di Demos Osservatorio cattolici democratici. «Assedio in via Cellini, in via Pisano, via Caravaggio. I furbetti del posto gratis». «Da mesi nel quartiere Giotto si trascina la questione sulla costruzione delle due torri in via Tiziano mentre, purtroppo, poco pochi pongono attenzione alle condizioni in cui versa piazza Giotto e le tre vie limitrofe: via Cellini, via Pisano e via Caravaggio. Quello che un tempo era considerato il salotto buono, non soltanto del quartiere, ma della città, soffre la maleducazione di chi si trova a transitare con il proprio mezzo e soprattutto a sostare nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Piazza Giotto, piazza assediata» la nota di Demos Osservatorio cattolici democratici

