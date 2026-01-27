Delocalizzazioni un' occasione la rabbia degli alluvionati e il problema ponti | cosa è stato detto nell' assemblea sullo Zena

Questa mattina si è tenuta un’assemblea sulla questione dello Zena. Fabrizio Curcio, arrivando da Bologna, ha visto gli striscioni che chiedono di mettere in sicurezza la Val di Zena. Gli alluvionati sono arrabbiati e chiedono risposte rapide. Sul tavolo ci sono anche i problemi dei ponti e le delocalizzazioni considerate un’opportunità da alcuni, ma che per molti rappresentano una ferita aperta. La tensione è palpabile, e tutti aspettano soluzioni concrete.

