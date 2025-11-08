Francesco Garino nuovo membro del CdA Juve le sue prime parole | È un onore entrare in un club così storico e prestigioso Cosa ha detto dopo l’Assemblea degli Azionisti

Francesco Garino è diventato un nuovo membro del CdA Juve. Il rappresentante della lista di Tether ha pronunciato le sue prime parole. La Juve ha un nuovo Consiglio di Amministrazione e, per la prima volta, tra i suoi membri siede un rappresentante diretto del secondo azionista, Tether. Si tratta di Francesco Garino, eletto oggi durante l’infuocata Assemblea degli Azionisti come unico consigliere della lista di minoranza. QUI: Assemblea degli Azionisti Juventus 2025: eletto il nuovo CdA, c’è un membro Tether. Approvato l’aumento di capitale. Il racconto di quanto successo all’Allianz Stadium “Un onore, entusiasta di contribuire al rilancio”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Francesco Garino nuovo membro del CdA Juve, le sue prime parole: «È un onore entrare in un club così storico e prestigioso». Cosa ha detto dopo l’Assemblea degli Azionisti

