Durante l’udienza finale dell’incidente probatorio, è stato evidenziato che le analisi sul DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi non sono risultate affidabili o definitive. La riapertura dell’inchiesta, avvenuta un anno fa con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, ha portato a un approfondimento sulle prove genetiche e sul loro valore nel processo.

Un anno fa è stata riaperta l’inchiesta sul delitto di Garlasco e la morte di Chiara Poggi. Il nuovo fascicolo, con indagato Andrea Sempio, verte attorno all’incidente probatorio che si è concluso il 18 dicembre 2025. A un mese dall’ultima udienza ecco il verbale con le parole di Denise Albani, la genetista incaricata dalla giudice pavese Daniela Garlaschelli di fare chiarezza sul Dna maschile trovato sulle unghie della vittima, uccisa nella villetta di va Pascoli il 13 agosto 2007. Si tratta della trascrizione di 67 pagine dell’udienza visionata da Adnkrnos. “Di affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla", sostiene in aula la consulente nello spiegare i risultati i raggiunti, senza sottrarsi alle domande dei difensori delle parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Di affidabile e certo non c’è nulla”. Cosa è stato detto nell’udienza finale dell’incidente probatorio

Garlasco, oggi ultimo incidente probatorio, al centro dell’udienza il DNA maschile sotto unghie Chiara Poggi, presente anche StasiOggi a Garlasco si è tenuto l’ultimo incidente probatorio nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, con il focus sull’analisi del DNA maschile sotto le unghie.

“Sulle unghie di Chiara Poggi non c’è nulla di affidabile e certo”: la genetista super partes di GarlascoLa genetista Denise Albani, chiamata a rivedere i dati delle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, ha affermato che

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Garlasco, parla il genetista Ugo Ricci che ha fatto riaprire il caso: Non solo dna, ci sono altri elementi; Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l'omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo: così Andrea Sempio a Verissimo; Quarto Grado: Caso Garlasco: le analisi sul PC di Alberto Stasi Video; Garlasco, la verità sul pc di Chiara Poggi e i due testimoni imprevisti: le ultime news dalla Tv.

Sulle unghie di Chiara Poggi non c’è nulla di affidabile e certo: la genetista super partes di GarlascoLa genetista Denise Albani, la perita super partes chiamata a rivalutare i dati ottenuti dalle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, nell'ultima ... fanpage.it

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nullaDi affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla. Lo sostiene Denise Albani, la genetista incaricata dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per il delitto in concorso ... milanotoday.it

Vi presentiamo Chiara Trivellini. Chiara vive a Milano. Si è avvicinata al mondo delle unghie nel 2005 per passione, che poi è diventata il suo lavoro a tutti gli effetti. Nel 2010 ha aperto il suo salone che si chiama Nails Avenue Milano del quale è attualmente l - facebook.com facebook