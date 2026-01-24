San Geminiano oggi si apre la tomba Il programma delle celebrazioni

Oggi a Modena si apre la tomba di San Geminiano, con le celebrazioni previste per il 31 gennaio 2026. L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha comunicato il programma liturgico e culturale dedicato al Santo Patrono, un momento importante per la comunità locale. La ricorrenza rappresenta un’occasione per ricordare e onorare la figura di San Geminiano, simbolo di fede e tradizione per i modenesi.

La città si prepara a riabbracciare il suo Santo Patrono, una ricorrenza molto sentita dai modenesi. L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha reso noto il programma liturgico e culturale per la festa di San Geminiano del 31 gennaio 2026. Un calendario ricco che unirà momenti di profonda spiritualità.

