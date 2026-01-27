La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato un nuovo testo di legge contro la violenza sulle donne, proponendo pene più severe fino a 13 anni in presenza di aggravanti. La proposta, che ha suscitato uno scontro con il Pd in commissione, mira a rafforzare la tutela delle vittime e a rendere più efficace la risposta giuridica ai reati di natura sessuale.

La relatrice del Ddl contro la Violenza sulla donne nonché presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, Giulia Bongiorno ha presentato un nuovo testo con pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (Violenza o minaccia). “Oggi sarà posto in votazione il testo unificato che è il testo da me sottoscritto”. Così la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. “Devo dire che molti hanno parlato del mio testo senza leggerlo altri l’hanno letto e l’hanno deformato – afferma la senatrice -, il mio testo mette al centro la volontà della donna e non crea nessuna inversione dell’onere della prova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ddl violenza donne, Giulia Bongiorno presenta nuovo testo: scontro col Pd in commissione

Approfondimenti su Giulia Bongiorno

La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, attualmente all’esame della commissione Giustizia.

Giulia Bongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato, ha presentato un nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale.

Ultime notizie su Giulia Bongiorno

Argomenti discussi: Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria; Blog | Ddl Stupri: la riscrittura di Giulia Bongiorno cancella il consenso e penalizza le donne; Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo; Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso.

La proposta di Bongiorno è testo base del ddl stupri, ok in Commissione al SenatoPresentata in commissione Giustizia del Senato. L'esponente della Lega: 'Il mio testo è stato distorto, c'è presunzione di dissenso' (ANSA) ... ansa.it

Ddl stupri, sì al nuovo testo di Bongiorno: pene fino a 13 anni per la violenza sessuale. «Chi mi critica non lo ha letto»Dopo le polemiche sulla scomparsa dal testo della parola consenso, via libera alla proposta della senatrice leghista che sarà la base della nuova legge ... roma.corriere.it

La proposta della destra, con la presidente della Commissione Giustizia in Senato Giulia Bongiorno, non è un tecnicismo ma un pugno in faccia a chi subisce violenza e l’ennesimo tentativo di garantire impunità e attenuanti a chi la commette. Noi non ci stiam - facebook.com facebook

Ecco le modifiche proposte da Giulia Bongiorno per il ddl sulla violenza sessuale. Ma ciò che si nomina esplicitamente si vede meglio: parlare di consenso rimane più educativo che parlare di dissenso, ecco perché x.com