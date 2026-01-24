Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo

La senatrice Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del ddl sulla violenza sessuale, attualmente all’esame della commissione Giustizia. La proposta sarà oggetto di voto nelle prossime settimane.

La senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all'esame della commissione Giustizia e che verrà votata la prossima settimana. Al centro del testo resta di fatto il principio del "dissenso" a un atto sessuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ddl Stupri, perché la riformulazione a firma Bongiorno segna un arretramento gravissimoLa nuova proposta sulla violenza sessuale segna un arretramento, riportando il dissenso al centro e non il consenso ... ilfattoquotidiano.it

La lotta contro la violenza sulle donne continua: ecco cosa sono i CUAV e come lavorano L'approfondimento e l'intervista al Prof. Antonello Arculeo a cura del nostro Daniele D'Alessandro in primo piano su QdS.it https://qds.it/lotta-alla-violenza-sulle-donne-co - facebook.com facebook