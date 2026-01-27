Ddl Stupriproposta Bongiono testo base

Il testo base del Ddl sulla violenza sessuale, proposto dalla relatrice Bongiorno, rappresenta un passo importante nel dibattito sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione di reati sessuali in Italia. La proposta mira a rafforzare le norme esistenti, garantendo un sistema più efficace e giusto, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

17.00 Il testo base del Ddl sulla violenza sessuale è quello proposto dalla Bongiorno, relatrice e sen.della Lega nella nuova versione che aumenta sanzioni. Lo ha deciso la Comm.Giustizia del Senato che ha votato per l'adozione. Sì dal Centrodestra, no dalle opposizioni. La proposta Bongiorno, al centro di polemiche, ha modificato il testo approvato all'unanimità alla Camera,introducendo la "volontà contraria" a un rapporto sessuale, e non più il "consenso libero e attuale", che, se manca, definisce il reato di violenza.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale, sulla violenza sessuale.

Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.

Ddl violenza sessuale, Bongiorno: consenso resta, ma deve essere riconoscibile

La proposta di Bongiorno è testo base del ddl stupri, ok in Commissione al SenatoPresentata in commissione Giustizia del Senato. L'esponente della Lega: 'Il mio testo è stato distorto, c'è presunzione di dissenso' (ANSA) ... ansa.it

Proposta Bongiorno è il testo base ddl stupri, ok del SenatoIl testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega, nella nuova versione che aumenta le sanzioni. (ANS ... ansa.it

Ddl stupri, Bongiorno e il nuovo testo con pene più severe fino a 13 anni per la violenza sessuale. «Chi mi critica non lo ha letto» x.com

Elly Schlein critica la proposta Bongiorno sul ddl stupri: «Irricevibile nel metodo e nel merito, cancella il consenso» - facebook.com facebook