ddl stupri passa col testo di giulia bongiorno senza consenso ira delle femministe per la legge stravolta

Il Ddl sugli stupri passa al Senato senza il parola “consenso”. Le femministe protestano, accusando il testo di essere stato stravolto. Scontri tra politici e manifestanti si susseguono davanti a Montecitorio, mentre molte chiedono di rivedere la legge. La tensione resta alta e le mobilitazioni continuano.

Il ddl stupri passa in Commissione Giustizia al Senato con il testo di Giulia Bongiorno che elimina il termine “consenso”. Nonostante l’aumento delle pene, opposizioni e associazioni femministe contestano parlando di legge stravolta e arretramento culturale, annunciando proteste e mobilitazioni nazionali. Le femministe contro Giulia Bongiorno Il nuovo testo base del cosiddetto ddl stupri, che modifica l’articolo 609 bis del codice penale, ha aperto una frattura profonda tra maggioranza, opposizioni e formazioni femministe. Con 12 voti favorevoli e 10 contrari, il provvedimento promosso dalla presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, prosegue il suo iter senza reintrodurre il termine “consenso”, sostituito dai concetti di “dissenso” e di atto “contrario alla volontà della persona”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il nuovo disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per i reati di stupro, eliminando il riferimento al consenso.

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

