La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto una modifica al disegno di legge sulla violenza sessuale, prevedendo un aumento delle pene per il reato di stupro. Questa revisione mira a rafforzare le sanzioni e a rispondere alle critiche emerse durante il dibattito pubblico, mantenendo un approccio sobrio e conforme alle norme giuridiche.

Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, ha proposto un’ ulteriore modifica al suo testo (che aveva suscitato molte polemiche), introducendo un aumento della pena per il reato di stupro. La nuova proposta di riformulazione dell’ articolo 609 bis prevede infatti 6-12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la volontà di una persona e 7-13 anni (invece di 6-12) se il fatto «è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ddl stupri, Bongiorno riformula il testo: c’è un aumento della pena

Giulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge.

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

Ddl stupri, Bongiorno e il nuovo testo con pene più alte fino a 13 anni per la violenza sessuale. «Chi mi critica non lo ha letto»Dopo le polemiche sulla scomparsa dal testo della parola consenso, la proposta che aumenta le sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anziché 4-10 anni) per gli atti sessuali contro la volontà di una ... roma.corriere.it

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso. Le opposizioni: Rotto un patto. GravissimoLa senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votata la p ... blitzquotidiano.it

