Ddl stupri Bongiorno propone sanzioni più alte per violenza sessuale

La commissione Giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge sulla violenza sessuale, con una revisione proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno. L’obiettivo è rafforzare le sanzioni per i reati di violenza sessuale, in un quadro di prevenzione e tutela delle vittime. Il testo rappresenta un passo importante nel percorso legislativo volto a migliorare le normative esistenti in materia di tutela della persona.

La commissione Giustizia del Senato è impegnata nell’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, sul quale la relatrice Giulia Bongiorno ha presentato una nuova revisione. Le modifiche riguardano in particolare il regime sanzionatorio: per gli atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima, la pena prevista viene portata da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni di reclusione, rispetto all’attuale forbice di 4-10 anni. Nei casi in cui il reato sia commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità, l’aumento va invece da 7 a 13 anni, contro i precedenti 6-12. Nel corso dei lavori, i gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno chiesto di rinviare la votazione sull’adozione del testo base, che coincide con la proposta della relatrice, nel frattempo aggiornata sul fronte delle pene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine



