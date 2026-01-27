La proposta di legge Bongiorno, ora testo base in Commissione Giustizia del Senato, si concentra sulla volontà della donna nel contesto della tutela e della prevenzione degli stupri. La formulazione mira a garantire un approccio più chiaro e rispettoso, ponendo attenzione alle esigenze delle vittime e alle implicazioni legali. Questo passaggio rappresenta un passo importante nel dibattito legislativo sulla materia.

La nuova formulazione del ddl stupri, presentata da Giulia Bongiorno, è stata adottata come testo base dalla Commissione Giustizia del Senato, di cui è presidente. Il centrodestra ha votato a favore, l’opposizione ha votato contro, dopo aver sollevato accese polemiche per il passaggio alla formulazione della «volontà contraria» a un rapporto sessuale rispetto alla dizione iniziale approvata alla Camera che parlava di «consenso libero e attuale». Nella nuova versione è previsto un inasprimento della pena, che sarà tra i 7 e i 13 anni nei casi di atti sessuali con violenza, minacce e abuso di autorità, a fronte dei 6-12 iniziali, e da 6 a 12 anni per quelli compiuti contro la volontà della vittima, a fronte dei 4-10 iniziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ddl stupri, la proposta Bongiorno diventa testo base: «Al centro c'è la volontà della donna»

In Italia, il disegno di legge sulla violenza sessuale ha subito modifiche in sede di discussione, eliminando il concetto di consenso.

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale, sulla violenza sessuale.

