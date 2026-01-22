Ddl stupri Bongiorno modifica il testo | cosa cambia

Giulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge. La versione rivista è attualmente all’esame della commissione Giustizia e sarà sottoposta a voto martedì 27 gennaio. La modifica mira a chiarire alcuni aspetti del disegno di legge, senza alterarne gli obiettivi principali.

Giulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presento una proposta di riformulazione del testo, che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votato martedì 27 gennaio. Nel nuovo testo è sparita la parola “ consenso ”: quello approvato alla Camera parlava di “consenso libero e attuale”, concetto al centro dell’ accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Il primo ddl avrebbe dovuto ricevere il via libera da Palazzo Madama il 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma era stato stoppato dal centrodestra, che aveva chiesto approfondimenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il “consenso” e pene ridotte. Pd: “Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?”Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Ddl violenza su donne, in Senato proposta di Bongiorno: il testoIn Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.

