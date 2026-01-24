La passione per il calcio e il sogno della musica | chi era il 19enne Davide Borgione trovato morto in strada

Davide Borgione, 19 anni, è stato trovato senza vita in strada a Torino, vicino alla sua bicicletta. Appassionato di calcio e musica, il giovane aveva già affrontato la perdita del fratello, scomparso tra il 2023 e 2024. La sua morte solleva domande sulla causa e sulle circostanze che l’hanno portato a questo tragico epilogo.

Si chiamava Davide Borgione il 19enne trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta a Torino. Il giovane, grande appassionato di calcio e musica, aveva già perso il fratello nel 2023 a causa di un infarto.🔗 Leggi su Fanpage.it

