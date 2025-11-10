Il primo video di Andrea Delogu dopo la morte del fratello | Il dolore accompagna ogni mio respiro

Rimini, 10 novembre 2025 - "Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio della porta magica, il luogo delle vostre emozioni, delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia". Inizia così il video pubblicato sui social (guarda il video) da Andrea Delogu, la conduttrice televisiva che ha da poco perso il fratello Evan di soli 18 anni. E' ripartito così su RaiDue La porta magica, il programma pomeridiano condotto dalla showgirl riminese, che racconta storie di coraggio e di rinascita. "Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma - le parole di Delogu - e altri in cui con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il primo video di Andrea Delogu dopo la morte del fratello: "Il dolore accompagna ogni mio respiro"

Approfondisci con queste news

Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del giovane fratello: «Evan era un ragazzo straordinario» Il messaggio sui social: «La mia vita si è fermata e mi siete stati vicino, ora provo a trasformare il dolore in amore» - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del fratello: “Mi siete stati vicini, grazie” - Dopo la morte del fratello Evan la conduttrice è tornata con “La porta magica” condividendo il suo dolore con il pubblico di Rai 2. Secondo msn.com

Il ritorno in tv di Andrea Delogu e le prime parole dopo la morte del fratellino - ha raccontato Andrea Delogu con lo sguardo carico di emozione - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Andrea Delogu, il primo video dopo la morte del fratello: “Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere” - A 10 giorni dalla morte del fratello Evan, Andrea Delogu ha pubblicato un video per ringraziare chi le è stato vicino ... Scrive dilei.it