Realtà stabili mature e resilienti Territorio sempre più competitivo

28 nov 2025

di Giovanni Baldacci La provincia di Forlì-Cesena conta un numero pari a 195 realtà imprenditoriali che, nel corso dell’anno 2024, risultano tra le prime 500 imprese della Romagna con un fatturato complessivamente conseguito pari alla cifra di 24,5 miliardi di euro, a fronte di un fatturato dell’intero campione pari alla cifra di 56,6 miliardi di euro. Il dato testimonia una sostanziale stabilità del tessuto imprenditoriale della provincia, la quale mantiene livelli di performance in linea con il biennio precedente nonostante un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da costi energetici elevati e tassi d’interesse in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

