Realtà stabili mature e resilienti Territorio sempre più competitivo
di Giovanni Baldacci La provincia di Forlì-Cesena conta un numero pari a 195 realtà imprenditoriali che, nel corso dell’anno 2024, risultano tra le prime 500 imprese della Romagna con un fatturato complessivamente conseguito pari alla cifra di 24,5 miliardi di euro, a fronte di un fatturato dell’intero campione pari alla cifra di 56,6 miliardi di euro. Il dato testimonia una sostanziale stabilità del tessuto imprenditoriale della provincia, la quale mantiene livelli di performance in linea con il biennio precedente nonostante un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da costi energetici elevati e tassi d’interesse in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Il futuro delle piattaforme aeree è già qui. E non riguarda solo l’altezza: riguarda la sicurezza, la velocità e il modo in cui gli operatori lavorano ogni giorno. Con la Realtà Aumentata, la manutenzione diventa smart: checklist digitali stabilità e sensori evid - facebook.com Vai su Facebook
Realtà stabili, mature e resilienti Territorio sempre più competitivo - Sistema produttivo bilanciato: convivono grandi gruppi, coop e imprese a vocazione internazionale. Da ilrestodelcarlino.it