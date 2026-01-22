Tangenziale ciclabili e quei mega progetti per rendere attrattivo l' hinterland | il futuro del territorio

Le recenti opere di ampliamento delle tangenziali, la creazione di piste ciclabili e i progetti di valorizzazione dell'hinterland di Udine rappresentano un passo importante per lo sviluppo territoriale. Questi interventi mirano a migliorare la mobilità, l’attrattività e la qualità della vita nell’area, rafforzando il ruolo di Udine come capitale del Friuli e favorendo un equilibrio tra centro e periferia.

