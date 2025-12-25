Dallo chef stellato 720 pacchi alimentari per i più bisognosi in Versilia

VIAREGGIO — L ’eccellenza della cucina stellata si mette al servizio della solidarietà per il settimo anno consecutivo. Il Gruppo Nesti, proprietario del prestigioso Grand Hotel Principe di Piemonte, ha rinnovato l’appuntamento con il Pranzo di Natale solidale, portando la firma dello chef bi-stellato Giuseppe Mancino direttamente sulle tavole delle famiglie più fragili della Versilia. Un’operazione monumentale che ha visto lo chef e la sua brigata impegnati per un’intera settimana nella preparazione di ben 720 pacchi alimentari. Il menù, pensato per offrire dignità e calore oltre che nutrimento, ha spaziato dal tortino di cavolfiore con salsa ortolana alla classica lasagna al ragù, passando per un secondo di pollo al curry con funghi e piselli, immancabile pane e panettone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Il pranzo stellato per 720 persone in difficoltà: in Versilia si rinnova un piccolo grande miracolo del Natale

Leggi anche: Il grande gesto dello chef stellato: Mancino regala il pranzo di Natale alle persone più bisognose: “Quest’anno 720 pasti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il pranzo stellato per 720 persone in difficoltà: in Versilia si rinnova un piccolo grande miracolo del Natale - Si tratta della settima edizione di un’iniziativa grazie alla quale sono stati preparati 720 pacchi confezionati dall’executive chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino e da parte della sua brigata, ... msn.com