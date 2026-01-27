Dall' arresto di Cecilia Sala alle tensioni con i Pasdaran | chi è Paola Amedei l' ambasciatrice italiana in Iran
L’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amedei, svolge un ruolo chiave nel contesto delle tensioni tra Italia e Iran. In un clima di instabilità e repressione, la sua figura rappresenta un punto di riferimento diplomatico importante. Questo articolo analizza il suo ruolo e le sfide affrontate in un contesto geopolitico complesso, segnato da tensioni internazionali e questioni di sicurezza.
L'Iran è tornato al centro del dibattito internazionale, prima per la sanguinosa repressione delle rivolte contro il regime degli ayatollah - che secondo alcuni media avrebbe causato 40mila morti - e ora per la spinta di Roma e Berlino a Bruxelles per l'introduzione dei pasdaran, i guardiani della Rivoluzione islamica, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Un presa di posizione, questa, che ha portato Teheran a convocare la nostra ambasciatrice nel Paese, Paola Amedei. Nata a Roma nel 1964, Amedei ha iniziato la sua carriera diplomatica nel '92, dopo il master in Alti studi europei a Bruges. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iran convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui Pasdaran
L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane.
I genitori di Cecilia Sala ora chiedono il silenzio stampaL'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, nella mattinata di venerdì 3 gennaio è stata ricevuta al ministero degli Esteri di Teheran sul caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata e ... avvenire.it
Cecilia Sala ha violato la legge della Repubblica islamica. Amnesty: Chiedono scambioDopo undici giorni l’Iran conferma l'arresto della giornalista italiana, Cecilia Sala, con l’accusa di aver violato le leggi della Repubblica islamica. Fermata dalla polizia mentre si trovava a ... quotidiano.net
Cecilia Sala commenta l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, vittima dell'ICE: "Portare le armi, per molti americani, in particolare per molti repubblicani che hanno votato Trump, è una questione legata al Secondo Emendamento." #lariachetira #ice #minneap - facebook.com facebook
