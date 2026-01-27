Un gesto di solidarietà dalla Puglia ha raccolto oltre 100 trecce di capelli per realizzare parrucche destinate a ragazzi ustionati nel tragico incidente di Crans-Montana, in Svizzera. La donazione rappresenta un atto di vicinanza e supporto a chi affronta le conseguenze di gravi ustioni, offrendo speranza e conforto attraverso un gesto semplice ma significativo.

Sono oltre 100 le trecce donate per realizzare parrucche destinate ai ragazzi e alle ragazze ustionati nella tragedia del bar ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. L’iniziativa, promossa dall’associazione ‘Il Cuore Foggia’, ha coinvolto parrucchieri locali e donatrici da tutta Italia, dal Piemonte alla Toscana fino al Lazio, trasformando un gesto personale in una grande mobilitazione di solidarietà. A raccontarlo è Jole Figurella, psicologa e presidente dell’associazione, che seguirà personalmente la consegna dei capelli in Svizzera a metà febbraio. “Non sono riuscita ancora a pesarli ma il contributo dei parrucchieri locali e quello delle donatrici di tutta Italia è stato notevole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dalla Puglia con amore: inviate decine di trecce di capelli per fare parrucche ai ragazzi ustionati a Crans Montana

In seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, alcune realtà del settore beauty hanno deciso di sostenere le persone colpite, offrendo supporto anche attraverso iniziative come la raccolta di ciocche di capelli per la realizzazione di parrucche agli ustionati.

È iniziata la raccolta di capelli destinata alla creazione di parrucche per le persone ustionate di Crans Montana.

