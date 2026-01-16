Parte la raccolta di capelli per realizzare parrucche per gli ustionati di Crans Montana

È iniziata la raccolta di capelli destinata alla creazione di parrucche per le persone ustionate di Crans Montana. Questo gesto, semplice ma significativo, mira a supportare il percorso di recupero di chi ha subito gravi ustioni. Sebbene il cammino verso la guarigione possa essere ancora lungo, iniziative come questa offrono vicinanza e speranza a chi affronta una sfida così complessa.

Il processo di guarigione per chi si è salvato dall’incendio di Crans Montana ma ha subìto ustioni (spesso molto gravi) sarà ancora lungo, ma c’è chi pensa già al dopo. Al ritorno alla vita “normale”, al tentativo di voltare pagina. Per farlo servirà pazienza, e anche qualche “aiutino”: a darlo ci stanno pensando i parrucchieri svizzeri che hanno organizzato un’iniziativa solidale dedicata proprio agli ustionati che punta a raccogliere capelli con cui verranno poi prodotte delle parrucche. Come donare i capelli. Partecipare è semplice: chi sceglie di donare i propri capelli, riceve in cambio il taglio e la messa in piega gratis. 🔗 Leggi su Open.online

