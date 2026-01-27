dacia sandero il successo passa anche dalla sicurezza

La Dacia Sandero si conferma l’auto più venduta in Europa nel 2025, mantenendo il successo già registrato negli anni precedenti. La popolarità di questo modello deriva anche dalla sua affidabilità e dai livelli di sicurezza offerti, caratteristiche fondamentali per i consumatori. Un risultato che sottolinea l’importanza di un veicolo che combina praticità e qualità, senza rinunciare alla tutela dei passeggeri.

La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa nel 2025, non un’autentica sorpresa dato che il veicolo del brand romeno ha ottenuto lo stesso prestigioso traguardo anche nei dodici mesi precedenti. Per restare più in alto di tutti, però, ci vogliono delle basi solide, che la compatta di Dacia non ha nessuna intenzione di cambiare: prezzo accessibile, contenuti concreti e una proposta complessiva che risponde alle esigenze reali della mobilità quotidiana. Di recente la Sandero è stata oggetto di un restyling che ne ha aggiornato le forme, rendendole più moderne e coerenti con l’attuale identità del marchio, senza però modificarne la natura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

