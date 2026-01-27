La vittoria di Dacia alla Dakar, con il team Sandriders e il pilota Al-Attiyah, rappresenta un importante traguardo per il marchio. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle competizioni motoristiche, confermando l’impegno e la crescita del team guidato da Tiphanie Isnard, alla loro seconda partecipazione. Un risultato che testimonia la competitività e la dedizione nel mondo delle gare off-road.

Seconda partecipazione alla Dakar e prima vittoria assoluta per il team Dacia Sandriders guidato da Tiphanie Isnard. Un successo frutto del lavoro di squadra e concretizzato da Nasser Al - Attiyah, al sesto sigillo in carriera, in coppia con il navigatore Fabian Lurquin. Nel deserto dell'Arabia Saudita l'esperto pilota qatariota è risultato imprendibile per tutti, con il prototipo di categoria Ultimate T1+ schierato dalla casa romena di proprietà del gruppo Renault che è stato anche più forte delle numerose insidie disseminate lungo il percorso. In gara con gli stessi colori anche Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo di rally Wrc, che ha terminato al quarto posto insieme al navigatore Édouard Boulanger. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia e la vittoria alla Dakar con Al-Attiyah: parlano i protagonisti

Approfondimenti su Dacia Dakar

