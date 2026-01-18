Nasser Al-Attiyah vince con Dacia la Dakar 2026 L' emozione dopo il traguardo

Nasser Al-Attiyah ha conquistato la vittoria alla Dakar 2026 con Dacia Sandriders, segnando la sua sesta affermazione nella storica competizione. Con il copilota Fabian Lurquin, ha completato il percorso in Arabia Saudita, dimostrando esperienza e determinazione. Questa vittoria rappresenta un momento importante per Al-Attiyah e per il team Dacia, consolidando la loro presenza nel rally raid più noto al mondo.

Nonostante sia la sesta Dakar che vince, quella del 2026 è la prima con Dacia Sandriders. Nasser Al-Attiyah, insieme al copilota Fabian Lurquin, non nasconde l'emozione per il traguardo raggiunto in Arabia Saudita.

Dakar: auto, il qatariota Nasser Al-Attiyah vince per la sesta volta - Attiyah ha vinto la sua sesta Dakar, al termine della 13/a e ultima tappa di questa leggendaria gara nella categoria auto, che si corre in Arabia Saudita dal 2020. ansa.it

Dacia vince la sua prima Dakar con Al-Attiyah - Attiyah e il navigatore Fabien Lurquin, protagonisti di un trionfo storico nel rally raid ... lautomobile.aci.it

