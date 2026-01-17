Trionfo finale alla Dakar 2026 per Dacia e Al-Attiyah

La Dakar 2026 si conclude con una vittoria di Dacia e Nasser Al-Attiyah, che conquista il suo sesto successo personale. La Dacia Sandrider si impone nel rally più impegnativo, mentre Nani Roma e Mattias Ekstroem completano il podio. La competizione ha dimostrato ancora una volta l’affidabilità e le capacità delle vetture e dei piloti coinvolti in questa storica gara off-road.

Sesto titolo in carriera, è il bilancio conclusivo di Nasser Al-Attiyah, il quale ha vinto la Dakar 2026 al volante della Dacia Sandrider. Il pilota del Qatar ha puntato sulla regolarità, più che sulle singole tappe (ne ha vinte due su tredici). Due Ford completano il podio finale con Nani Roma davanti a Mattias Ekstroem, il quale si è aggiudicato l'ultima tappa. Le altre Dacia hanno concluso il rally in quarta posizione con Sébastien Loeb e in settima con Lucas Moraes. 1. 1. Nasser Al Attiyah (QAT) 48h56:53 2. Nani Roma (ESP) a 9:42 3. Mattias Ekström (SVE) 14:33 4. Sébastien Loeb (FRA) 15:10

